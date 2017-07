Congreso Os Pobos de Europa ante os Tratados de Libre Comercio

Aquí tedes o programa do Congreso Internacional ao que vos convidamos a asistir o sábado 01 de xullo:

CONGRESO INTERNACIONAL

OS POBOS DE EUROPA ANTE OS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Organiza: Fundación Galiza Sempre e Centre Maurits Coppieters

Colabora: Universidade da Coruña

Coordinación académica

Xosé Manuel Carril Vázquez. Profesor titular de Dereito do Traballo e da Seguridade Social. Universidade da Coruña

Data e lugar de realización

Sábado 1 de xullo de 2017

Paraninfo da Universidade da Coruña. Rúa da Maestranza, 9 15001 A Coruña

Asistencia

Entrada libre até completar aforo

PROGRAMA

MAÑÁ

10:30. Presentación da Xornada

Francisco Jorquera. Presidente da Fundación Galiza Sempre.

Xabier Macías. Presidente do Centre Maurits Coppieters.

10:40- 11:15.- A destrución do Estado do Benestar

Presenta: Francisco Jorquera. Presidente da Fundación Galiza Sempre.

Intervén: Profesor Dr. Dr. h.c. mult. Josep Fontana i Lázaro. Profesor Emérito na Universitat Pompeu Fabra.

11:15- 12:00.- Tratados de libre comercio: entre os mecanismos de desposesión do capitalismo terminal.

Presenta: Goretti Sanmartín Rei. Profesora de Filoloxía Galega da Universidade na Coruña e Vicepresidenta da Deputación da Coruña.

Intervén: Andrés Piqueras Infante. Profesor de Socioloxía e Antropoloxía Social na Universitat Jaume I e membro do Observatorio Internacional da Crise.

12:30-14:30. Mesa redonda: o impacto dos tratados de libre comercio nas nacións sen estado de Europa.

Modera: Ana Miranda. Portavoz BNG Europa e Vicepresidenta da Fundación Galiza Sempre.

Interveñen:

Ana Pontón. Portavoz Nacional do BNG.

Adolfo Araiz. Portavoz no Parlamento de Nafarroa de EH-Bildu.

Jordí Solé. Eurodeputado de ERC.

Helen Ryckamns.Deputada no Parlamento de Wallonie. Membro de Ecolo.

Gael Simon. Área de Relacións Internacionais da UDB.

Pádraig MacLochlainn. Senador do Sinn Féin.

TARDE

17:00- 17:45. O impacto dos tratados de libre comercio en América Latina.

Presenta: Elvira Souto Presedo. Escritora e activista social.

Intervén: Adrián Sotelo Valencia. Sociólogo e profesor no Centro de Estudos Latinoamericanos da Facultade de Ciencias Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autónoma de México.

18:00- 18:45. Europa e o saqueo dos recursos do Sáhara Occidental.

Presenta: Xosé Manuel Carril. Profesor de Dereito do Traballo e Seguridade Social na Universidade da Coruña.

Intervén: Side M. Omar. Doutor Europeo, Profesor visitante na Universitat Jaume I e membro do corpo diplomático da República Árabe Saharauí Democrática e da Fronte Polisaria.

19:00-20:00. Alternativas aos tratados de libre comercio desde a soberanía dos pobos de Europa.

Presenta: Xosé Luís Armesto. Catedrático de Química Física e Reitor na Universidade da Coruña (2012-2016).

Interveñen:

María do Carme García Negro. Profesora Ad Honorem de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela.

Dimitrios Konstantanapoulos. Xornalista, escritor e membro da Delphi Initiative e do consello editorial do proxecto de información alternativa http://www.defenddemocracy.press.

Esta conferencia ten o apoio financeiro do Parlamento Europeo. O Parlamento Europeo non se reponsaibliza dos contidos e opinións das conferenciantes. Esta é unha iniciativa do Centre Maurits Coppieters e a Fundación Galiza Sempre.