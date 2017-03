DEBATE | NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA GALIZA

No vindeiro 11 de marzo na FGS faremos unha análise e debate sobre un novo modelo de financiamento para Galiza no marco de porpostas anovadoras e partindo da posíbel suficencia financeira. O debate realizarase desde perspectivas políticas e académicas e contará coa participación de interesados e responsábeis políticos que se moven no marco da autosuficencia.

NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA GALIZA

11 de marzo de 2017 | 10h00

Salón de grados. Fac. CC Políticas e Sociais da USC. Santiago de Compostela

Modera: María do Carme García Negro. Padroado da Fundación Galiza Sempre

Interveñen:

Juan Mari Ollora Otxoa de Aspuru

Xosé Díaz Díaz

Juan Fernández Caínzos