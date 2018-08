No #Festigal2018 tamén debatiremos sobre os dereitos dos pobos.

Acompañarannos:

Marga Do Val. Escritora e Profesora de Lingua e Literatura Galegas. Forma parte do Consello Asesor da Fundación Galiza Sempre.

Interveñen:

Ana Miranda. Eurodeputada do Bloque Nacionalista Galego

Josu Juaristi. Secretario de Relacións Internacionais de EH-Bildu

Jordi Solé. Eurodeputado de Esquerra Republicana de Catalunya

Megan Fearon. Deputada do Sinn Féin na Asemblea de Irlanda do Norte e voceira de igualdade.

Falaremos do dereito a decidir dos pobos de Europa, da #democracia e #xustiza social.

Será na cuarta feira, 25 de xullo ás 19h00 na Galería das Letras do Festigal.