Ideas.gal quere ser un espazo aberto e compartido de coñecemento, debate e opinión para todas as persoas e colectivos que temos a Galiza como marco de referencia central na nosa acción política, social ou cultural.

Ideas.gal nace como iniciativa aberta da Fundación Galiza Sempre. Nos seus contidos, análises e espazos de opinión queremos que estean reflectidas todas as voces e todas as causas, arredor dos tres eixos que nos definen:

a defensa da capacidade da Galiza para decidir por si mesma;

a aposta por unha sociedade xusta, igualitaria e libre de explotacións;

a convicción da necesidade de o pobo galego se autoorganizar para defender os seus dereitos e o seu futuro.

