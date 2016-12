III Congreso Galeusca Historia: Exilios, Migracións e Fronteiras

Na Fundación Galiza Sempre seguimos en curso e nesta semana, de man do noso compañeiro Uxío-Breogán Diéguez temos o pracer de colaborar nunha nova edición do Galeusca Historia: Exilios, Migracións e Fronteiras.

O III congreso celebrarase este venres e sábado na Coruña e, entre o amplo número de palestras estará a do noso amigo e colaborador, Xosé Estévez, gran experto no estudo e análise das relacións entre o nacionalismo vasco, galego e catalán.

Consultade aquí o detalle do programa: