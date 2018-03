Seguimos por todo o país divulgando, activando a análise e promovendo o debate arredor deste magnífico estudo de Carlos Babío Urkidi e Manuel Pérez Lorenzo. Achegádevos a algunha destas citas, ficades convidadas!

AXENDA DE PRESENTACIÓNS Meirás. Un pazo, un caudillo, un espolio.

23 FEBREIRO. 20H30. CENTRO DO VIÑO DA RIBEIRA SACRA. MONFORTE. -- Participan: Carlos Babío, autor do libro e Emilio José Sánchez Iglesias, portavoz municipal do BNG.

09 MARZO. 20H00. LIBRARÍA CARTABÓN. VIGO. -- En colaboración coa Asociación Cultural O Castro. Participan: Carlos Babío, autor do libro, Ana Miranda, vicepresidenta da Fundación Galiza Sempre e unha representante da Asoc.Cultural O Castro pte de concretar.

21 MARZO. 20H00. LIBRARÍA FOLLAS NOVAS DA AROUSA. VILAGARCÍA DE AROUSA. -- Participan: Carlos Babío, autor do libro, Xosé Castro Rato, presidente da Iniciativa Cidadá Pola Memoria Histórica e Lucía César Veloso, concelleira do BNG en Vilagarcía de Arousa. Acto organizado en colaboración coa Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica.

22 MARZO. 20H30. CASA DA CULTURA. PONTEDEUME. -- Participan: Carlos Babío e Manuel Pérez, autores do libro. Acto organizado en colaboración co Colectivo Terra.

24 MARZO. 20H00. CENTRO NEURAL. GONDOMAR -- Participan: Carlos Babío e Manuel Pérez, autores do libro, Ana Miranda, vicepresidenta da Fundación Galiza Sempre e Alfredo López, presidente da Asociación Cultural Centáurea. Acto organizado en colaboración coa Asociación Cultural Centáurea.

14 ABRIL. 17h00. CASA DA CULTURA. OUTES. -- Participan: Carlos Babío e Manuel Pérez, autores do libro, representante da Fundación Galiza Sempre, Xoán Xosé Mariño presidente da ACC Terra de Outes, representante da Comisión pola Recuperación da Memoria histórica do Barbanza. Acto organizado en colaboración coa Asociación Cultural Terra de Outes e a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza.

14 ABRIL. 19h00. CASA DA CULTURA. NOIA. -- Participan: Carlos Babío e Manuel Pérez, autores do libro, representante da Fundación Galiza Sempre.

19 ABRIL. 20H30. TUI. (PENDENTE CONCRETAR ESPAZO). -- Participan: Carlos Babío, autor do libro, Marga Doval, presidenta do Instituto de Estudos Agrarios Mártires de Sobredo. Acto organizado en colaboración co Instituto de Estudos Agrarios Mártires de Sobredo.

3 MAIO. 20h00. CASA DAS PALMEIRAS. NEDA. -- Participan: Carlos Babío, coautor do libro, Francisco Jorquera, presidente da Fundación Galiza Sempre e Cristina Bouza, concelleira de Cultura do concello de Neda. Acto organizado en colaboración coa concellería de Cultura do Concello de Neda.

28 de ABRIL a 06 de MAIO. FEIRA DO LIBRO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. Pendente concretar día. -- Participan: Carlos Babío e Manuel Pérez, autores do libro, Francisco Jorquera, presidente da Fundación Galiza Sempre.

25 XULLO. FESTIGAL. COMPOSTELA. Pendente concretar hora. -- Participan: Carlos Babío e Manuel Pérez, autores do libro, Francisco Jorquera, presidente da Fundación Galiza Sempre.

01 ao 10 de AGOSTO. FEIRA DO LIBRO DA CORUÑA. Pendente concretar día. -- Participan: Carlos Babío e Manuel Pérez, autores do libro, Francisco Jorquera, presidente da Fundación Galiza Sempre.