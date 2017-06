O sábado 1 de xullo estaremos no Paraninfo da Universidade da Coruña (Rúa da Maestranza, 9 - A Coruña) coñecendo máis, analizando e debatindo sobre os tratados de libre comercio e do seu impacto nas nacións sen estado de Europa. Estarán con nós relevantes representantes do mundo académico e político. É unha iniciativa de carácter internacional que organizamos entre o Centre Maurits Coppieters e a Fundación Galiza Sempre.